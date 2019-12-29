وزير الشباب والرياضة يكرم منتخب ناشئي الطائرة

أكد أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للناشئين الحاصل علي المركز الرابع في بطولة العالم تحت19 سنة والتي أقيمت فعاليتها في تونس خلال الفترة من 20 إلى 30 أغسطس الماضي.
وقال عبدالدايم، إنه تقرر صرف مكافآت خاصة للاعبين وإقامة التكريم غدا الساعة الثانية عشر ظهرا بمجمع السباحة في استاد القاهرة الدولي.
ويشمل التكريم جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ورئيس البعثة.
بيان ببعثة المنتخب الوطني للطائرة التي شاركت في بطولة العالم للناشئين
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