اخبار الرياضه

تعرف على عدد ميداليات المغرب في البطولة العريبة للدراجات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

واصل المنتخب المغربي للدراجات تحقيق النجاحات خلال البطولة العريبة للمضمار والمقامة على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر الجاري .

وحصلت المغرب في اليوم الثاني من البطولة العربية على الميدالية الذهبية  عن طريق اللاعب أشرف الدغمي كما حقق اللاعب محمد صدقي

الميدالية البرونزية .

وفي اليوم الثالث للبطولة العربية حققت المغرب الميدالية البرونزيز في سباق الرجال كبار كيرتين لتحصد المغرب خلال البطولة حتي الآن 3 ميداليات بواقع ذهبيبة وفضية وبرونزية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عدد ميداليات المغرب في البطولة العريبة للدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا