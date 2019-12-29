تعرف على عدد ميداليات المغرب في البطولة العريبة للدراجات

واصل المنتخب المغربي للدراجات تحقيق النجاحات خلال البطولة العريبة للمضمار والمقامة على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر الجاري .
وحصلت المغرب في اليوم الثاني من البطولة العربية على الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب أشرف الدغمي كما حقق اللاعب محمد صدقيالميدالية البرونزية .
وفي اليوم الثالث للبطولة العربية حققت المغرب الميدالية البرونزيز في سباق الرجال كبار كيرتين لتحصد المغرب خلال البطولة حتي الآن 3 ميداليات بواقع ذهبيبة وفضية وبرونزية .
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