أبو تريكة: «الفار» أفسد متعة كرة القدم

أكد محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي الأسبق ومحلل قنوات "بي إن سبورت الرياضية"، أن تقنية الفار الجديدة، أفسدت متعة كرة القدم.

وقال خلال تحليله مباراة متعة كرة القدم.وقال خلال تحليله مباراة ليفربول وولفرهامبتون، مساء اليوم "نظام الفار في الدوري الإنجليزي مضروب بالنار أحب كرة القدم بوضعها وكمشجع وكمحلل بهذه الوضعية، أنتوا بتقتلوا كل حاجة، مش كل حاجة تكنولوجيا، مش كل حاجة تفاصيل".

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