الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى يختار خالد شوقى كأفضل مدرب مطرقة في 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى اليوم عن تتويج المصرى خالد شوقى بجائزة أفضل مدرب مطرقة خلال عام 2019 . وجاء هذا الاختيار نتيجة الجهد المبذول من الكابتن خالد شوقى للارتقاء بمستوى أبطال مصر في مسابقه المطرقة على المستوى الدولي . وقد الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى والكابتن خالد الكينج نائب رئيس الاتحاد التهنئة للكابتن خالد شوقى متمنين له دوام النجاح والتوفيق .

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