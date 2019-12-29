إيهاب جلال : قرارات التحكيم أثرت على نتيجة المصري أمام بيراميدز

قدم إيهاب جلال المدير الفني لفريق النادي المصري، التهنئة إلى فريق بيراميدز بالفوز بثنائية لهدف في لقاء الجولة الثالثة بالكونفدرالية.

وقال إيهاب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "الفريق خاض اللقاء بشكل مختلف فنيا وتكتيكا وأدى اللاعبون أداء جيدا في أغلب فترات اللقاء، ولم يتعرض المصري لأكثر من فرصة، ولاعبو فريقه نجحوا في إيقاف خطورة عبد الله السعيد الذي اختفى تماما، مشيرا

إلى أن المصري قدم مباراة أفضل من الدوري".

وقال جلال، أحيي لاعبي المصري على روحهم والأداء الجيد في اللقاء وأتمنى التوفيق في لقاء الجولة الرابعة يوم ١٢ يناير في القاهرة، مشيرا إلى أن بيراميدز حالفه التوفيق في تسجيل هدف خاصة في لقطة هدف دودو الجباس الثاني.

وشدد إيهاب جلال على أنه حاول مفاجأة لاعبي بيراميدز في التشكيل ونجح بالفعل في الشوط الأول وكان الأفضل وكان قريبا من التسجيل، موضحا أنه غير الشكل التكتيكي، مشيرا إلى أن اللقاء لم يكن عنيفا بالشكل الكبير، والحكم تسبب في جعل المباراة بهذا الشكل بسبب قراراته الخاطئة كما أن فريق بيراميدز قوي والمباراة هامة للغاية، وواصل، في حديثه عن أحمد جمعة مهاجم الفريق قائلاً أنه يحتاج ١٠ أيام قبل العودة للملعب كما أن فريق شوقي كان مصابا وتواجد على دكة البدلاء.

