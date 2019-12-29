البياوي: لاعبو العدالة في تطور وجاهزون لملاقاة الهلال

قال التونسي ناصيف البياوي المدير الفني لفريق العدالة السعودي إن فريقه سيقدم أداء مشرفاً أمام الهلال بطل دوري أبطال آسيا عندما يلتقي الفريقان غداً الإثنين في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البياوي : “لاعبونا في تطور فني متصاعد ونحن قادرزن على تحقيق الفوز… المباراة صعبة والهلال فريق قوي جماعيا وفردياً لما يمتلكه من إمكانيات”.

وأكد البياوي : “الإصابات والبطاقات الملونة ومشاركة اللاعبين مع المنتخب الأولمبي (تحت 23 عاماً) ، كُل هذه الأمور جعلتنا لا نستقر على تشكيل… ما قدمناه في المواجهتين الماضيتين يدفعنا لتقديم المزيد أمام الهلال“.

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