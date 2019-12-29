مدرب الهلال يحذر من “العدالة” ويوضح سبب إصابة سالم الدوسري

أكد الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على العدالة غداً الإثنين في مواجهتهما المؤجلة رغم صعوبة المباراة أمام فريق يسعى لتحقيق الفوز أيضاً.

ويلتقي العدالة مع الهلال غداً في لقاء مؤجل من المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعن اللاعب أندريه كاريلو لاعب الوسط البيروفي في الفريق ، قال لوشيسكو : “يمر كاريلو بأفضل مستوياته وتواجده أمر مهم للفريق”.

وعن إصابة اللاعب سالم الدوسري ، قال لوشيسكو : “تعرض الدوسري لضغط كبير مع الفريق وإصابته طبيعية بسبب الجهد الذي بذله في الفترة الماضية”.

ويحتل الهلال المركز السابع في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة من عشر مباريات فيما يأتي العدالة في المركز الخامس عشر برصيد ثماني نقاط من 12 مباراة.

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