أبو تريكة: نظام الفار في الدوري الانجليزي “مضروب بالنار”!

شكك أسطورة الكرة المصرية “محمد أبو تريكة” في نزاهة تقنية الفار الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، أثناء تحليله لمباراة ليفربول وولفرهامبتون ضمن الجولة ال20، مساء اليوم الأحد 29-12-2019، واصفًا إياه بالنظام “المضروب بالنار”.

وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي لقناة beIN Sports “الكرة ليست بالملي متر، هذا في لعبة أخرى غير كرة القدم، أنت تتحدث عن تفاصيل ضئيلة وصغيرة ولا تؤثر أبدًا في اللعبة”.

وأضاف “الحكم ألغى هدف صحيح ولفرهامبتون لا وجود أي تسلل فيه، ماذا يعني أن يد المهاجم متقدمة عن جسد آخر لاعب من دفاع ليفربول؟ ما التفوق في ذلك؟ لا يوجد أي تفوق في تقدم اللاعب بيده أو بكتفه أو بشعره”.

وواصل هجومه الكاسح على تقنية الفار “أنتم تقتلوا متعة كرة القدم، تقتلوا اللعبة برمتها، ليس كل شيء بالهندسة، نحن نحب كرة القدم بتفاصيلها وأخطائها بالشرية، أقبل أيديكم تتوقفوا عن استخدام تقنية الفار بهذه الطريقة، اتركوا اللعبة كما هي، نظام الفار في الدوري الإنجليزي مضروب بالنار”.

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وختم “الفار يتدخل في بديهيات..كيف يراجع الحكم التقنية بعد هدف ليفربول؟ كيف سيمرر آدم لالانا كرة بهذا الارتفاع بيده؟ يجب أن يكون هناك احساس باللعبة لدى الحكم”.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وولفرهامبتون بتقدم أصحاب الضيافة بهدف ساديو ماني وهو الهدف العاشر للاعب السنغالي في البريميرليج هذا الموسم.