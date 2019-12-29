دورتموند يعلن ضم النرويجي هالاند

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني ضم المهاجم النرويجي الواعد إيرلينغ هالاند قادماً من ريد بول سالزبورغ النمساوي.



أعلن بوروسيا دورتموند الألماني حصوله على خدمات الموهبة الشابة المهاجم النروجي إرلينغ هالاند من صفوف سالزبورغ النمساوي بعقد يمتد حتى حزيران/يونيو عام 2024.



وكشفت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار بأن قيمة الصفقة بلغت 20 مليون يورو، مشيرة أن عقد المهاجم الذي يحتل المركز الثاني في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال اوروبا هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف، كان يتضمن بنداً جزائياً مع سالزبورغ ما يفسر قيمة الانتقال المتدنية.



وأكد المدير التنفيذي لدورتموند هانس يواكيم فاتسكه بأن فريقه حصل على الموهبة السكندينافية "على الرغم من عروض عدة من أبرز الأندية الأوروبية".



أما هالاند فقال "دخلت في مفاوضات معمقة مع إدارة النادي والإدارة الرياضية وتحديداً مع هانس يواكيم فاتسكه، ميكايل تسورك (المدير الرياضي) ولوسيان فافر (المدرب). منذ البداية، أردت بكل تأكيد الانتقال إلى هذا النادي".



وبات هالاند بعمر الثامنة عشرة و58 يوماً ثالث أصغر لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا في مرمى غنك البلجيكي في أيلول/سبتمبر الماضي. ووحدهما النجمان السابقان الإنكليزي واين روني والإسباني راوول غونزاليس نجحا في ذلك قبله وفي سن أصغر منه.



كما أن هالاند هو أول لاعب تحت العشرين عاماً يسجل في أول خمس مباريات له في دوري الأبطال.



ونظراً لتألقه هذا الموسم، حاولت أندية أوروبية عريقة إغراء هالاند بالانضمام إليها بينها مانشستر يونايتد الإنكليزي ويوفنتوس الايطالي.



وبحسب الموقع الرسمي للنادي فإن هالاند "سينضم إلى الفريق في 3 كانون الثاني/يناير في معسكره التدريبي في ماربيا (إسبانيا)".



ويحتل دورتموند المركز الرابع في الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن لايبزيغ المتصدّر وكان يبحث عن رأس حربة حقيقي للعب إلى جانب أو الحلول بدلاً من الإسباني باكو ألكاسير الذي أظهر عدم استقرار في المستوى هذا الموسم.



المصدر: وكالات