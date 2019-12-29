رياضة | أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة، الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار اليوم الأحد 29 / 12 / 2019:

1- الأهلي ينهي أزمة نقص المدافعين أمام المقاصة:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بالثنائي رامي ربيعة ومحمود متولي في خط دفاع الفريق الأحمر بالمباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

ويغيب عن الأهلي الثنائي أيمن أشرف بسبب الإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، وسعد سمير الذي تعرض للإصابة بقطع في وتر إكيليس.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بالفوز في 8 مباريات متتالية.

2- الأهلي يكشف عن نوعية إصابة عمار حمدي:

تعرض عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاءت إصابة عمار حمدي خلال فقرة العرضيات التي خصصها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في المران.

وأصيب عمار حمدي بالتواء في الكاحل ولم يتمكن من استكمال المران ليخرج من الملعب رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

و من المقرر أن يطمئن الجهاز الطبي على اللاعب قبل مران الفريق غدا الاثنين.

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد

3- الأهلي يفرض صفقة جديدة على فايلر:

فتحت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي محادثات جديدة مع فايلر المدير الفني للفريق بشأن التعاقد مع أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي في يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاءت محادثات لجنة التخطيط مع فايلر بالتعاقد مع احمد حجازي بعد إصابة سعد سمير يوم أمس بقطع في وتر أكيلس والتي ستبعده لمدة 8 شهور عن الملاعب.

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ويضغط الاهلي على فايلر للموافقة على التعاقد مع أحمد حجازي في يناير وصرف النظر عن التعاقد مع النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم لوزيرن السويسرى.

ويتمسك فايلر بضم رأس حربة وتحديدا إليكى، كما وعد الإدارة الحمراء، بإيجاد حلول فى الخط الخلفى وتجهيز البدلاء.

4- الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي:

ينوي مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم مميز تحسبًا لرحيل المغربي وليد أزارو المحتمل في ظل تراجع صلاح محسن وإصابة مروان محسن.

وذكرت صحيفة "الرأي" التونسية أن الأهلي يخطط لضم ياسين الشماخي مهاجم النادي الإفريقي التونسي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن أحد المسئولين في الأهلي عبر عن رغبته في ضم الشماخي بعد تألقه في آخر موسمين.

وأوضحت أن الإفريقي أصدر بيانًا منذ يومين أكدت خلاله تمسكه بجميع اللاعبين، ومن بينهم الشماخي بتعليمات من المدرب سعد الدريدي.

تعرف على أخبار النادي الأهلي اليوم

5- الأهلي يصدم سعد سمير بعد إصابته:

تدرس إدارة النادي الأهلي رفع سعد سمير مدافع الفريق من القائمة المحلية وذلك عقب تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس بمباراة بلاتينيوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

وتأكد خالد محمود طبيب الفريق من إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس واحتمال غيابه ٨ شهور، ويستعد مدافع الأهلي للسفر لألمانيا خلال الساعات القادمة لإجراء الجراحة الخاصة بقدمه.

ويسابق سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي الزمن، من أجل إنهاء تأشيرة ألمانيا لسعد سمير للسفر سريعًا والخضوع الى الجراحة.

ويغيب سعد سمير عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 شهور حسبما أكد الطبيب الألماني خلال محادثاته مع خالد محمود طبيب النادي الأهلي.

6- أنباء سارة للأهلي قبل مواجهة المقاصة:

أجرى محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء أمسس السبت على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الأشعة جاهزية وحيد للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وغيابه عن مباراة بلاتينيوم أمس في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي وتساويه مع الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد6 نقاط في المجموعة الثانية.