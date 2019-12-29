رياضة | مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات بثنائية أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات بثنائية أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا في تحقيق فوز صعب على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد :-

وسجل اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو هدف فريق مانشستر سيتي الأول في اللقاء بعد تمريرة سحرية من البلجيكي كيفين دي بروين، وعزز الأخير النتيجة بالهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

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ترتيب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-

ورفع السيتي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق شيفيلد يونايتد في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

نتيجة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون :-

وكان قد حقق فريق ليفربول انتصارا صعبا على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الانفيلد وذلك عن طريق السنغالي ساديو ماني.