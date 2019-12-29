رياضة | ميسي والرحيل.. هل يصدم جماهير برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي والرحيل.. هل يصدم جماهير برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت الأغلبية العظمى لجماهير برشلونة ثقتها في نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاستمرار في ملعب الكامب نو، حتى اعتزاله كرة القدم.

بحسب استطلاع الرأي الذي طرحته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، حصل ليونيل ميسي على ثقة الأغلبية العظمى من جماهير برشلونة، كونه رمز البارسا الكبير، ليس فقط بأنه سيجدد عقده الحالي مع "البلاوغرانا" والذي سينتهي في عام 2021، ولكن يراهنون أيضاً بأنه سينهي مسيرته وسيعتزل في الكامب نو.

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ويرى 86% من جماهير البارسا بأن ميسي سيعتزل كرة القدم في برشلونة، وبالتالي يصبح رجل النادي الأسطوري في تاريخ كرة القدم، ويعود السبب وراء ذلك بأنه سيوافق على تجديد عقده الحالي الذي ينتهي عندما يبلغ 34 عاماً.

بينما يعتقد 13.66٪ فقط أنه لن ينهي مسيرته بألوان البارسا، حيث رجحوا رحيله لفريق آخر سيختتم فيه مشواره.

يذكر أن ميسي أعلن سابقاً بأنه يود اللعب في ناديه السابق نيولز أولد بويز الأرجنتيني قبل اعتزال كرة القدم، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيحقق هذه الرغبة، أم سيكتفي بمشواره في البارسا.