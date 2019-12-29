رياضة | قاهر مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاهر مانشستر سيتي على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن نادي ريال مدريد يستهدف الحصول على توقيع أداما تراوري جناح وولفرهامبتون الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني، أن تراوري لاعب وولفرهامبتون الحالي هو اللاعب الجديد الذي وضعه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لقائمة الصفقات المنتظرة في الميرينجي.

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وتابع الموقع، أن أداما تراوري هو اللاعب الجديد الذي أصبح على جدول أعمال ريال مدريد لتدعيم الخط الهجومي في الفترة المقبلة، بعد أن ظهر اللاعب الإسباني بشكل مميز للغاية في آخر مباريات وولفرهامبتون بالبريميرليج خاصة بعدما قهر كتيبة بيب جوارديولا، مسجلًا هدف وصنع آخر خلال فوز ضد المان سيتي 3-2.

وشارك تراوري هذا الموسم مع ولفرهامبتون في 28 مباراة، وسجل خمسة أهداف وصنع 7 أهداف.