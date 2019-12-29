رياضة | كلوب يُشيد بوولفرهامبتون رغم فوز ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يُشيد بوولفرهامبتون رغم فوز ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على وولفرهامبتون بهدف دون رد في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال كلوب عقب نهاية المباراة :"مباراة صعبة جدًا وأنا توقعت ذلك بكل صراحة وإذا كان هنالك فريق فعلًا لا يخشى مواجهة الكبار واللعب مباراتين في يومين فهم الوولفز بدون أدنى شك".

وأضاف :"وولفرهامبتون قدموا مستوى رائع وطاقة كبيرة جدًا ، هم مجموعة من اللاعبين الممتازين ولعبوا بالتأكيد ببعض التغييرات وهم متعودين على هذا النسق العالي لذا هذا كان واضحاً لكل الفتيان".

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وزاد :"بالشوط الأول سيطرنا على مجريات المباراة وسجلنا هدفاً ربما بالتأكيد بدى هنالك بعض الحديث حوله والنقاش نظراً إلى الفار ولكن بالنسبة لي لم يكن هناك لمسة يد".

وعن هدف وولفرهامبتون الملغي قال كلوب :"بالتأكيد هذا ليس جيداً لولفرهامبتون بالنسبة للهدف الملغي لم أراه بالتأكيد هنالك وضعية تسلل على ما يبدو ، على كل حال هذا هو القرار في نهاية الأمر بعد العرضية رأينا التسلل هذا كل ما في الأمر بالتأكيد".

وأتم حديثه :"تطلب الأمر بعض الوقت ولكن في نهاية الأمر أظن بأنهم حصلوا على فترات جيدة وكانوا منتبهين دائماً ونحن كانت لدينا فترة بسيطة سجلنا فيها هدفاً وأحررنا نوعاً ما وبعدها بدأنا نلعب جيداً وهذه الوضعية كانت جيدة واستغليناها بشكل جيد.