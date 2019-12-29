رياضة | مدرب وولفرهامبتون يتحدث عقب خسارة فريقه أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب وولفرهامبتون يتحدث عقب خسارة فريقه أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون عقب خسارة فريقه مساء اليوم أمام نظيره ليفربول بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال سانتو عقب نهاية المباراة :" لقد كان لقاءً صعباً ، الشوط الأول فريق ليفربول كانوا أقوياء ولكننا استطعنا من البقاء بالمباراة ، حافظنا على التنظيم ودائماً ما كٌنّا خطيرين بالجودة ".

وأضاف :"الشوط الثاني كان لدينا حضور جيد وخلقنا العديد من الفُرص وكان من الممكن أن نسجل أهداف".

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وزاد :"لقد إنهينا اللقاء بقوة في نهاية الأمر ، أنا فخور جداً باللاعبين وبالطريقة التي لعبنا بها ، يٌمكنك أن ترى صعوبة الجدول والمباراة بالدقائق الأخيرة كانت تحتاج إلى الكثير من الطاقة ، لذلك دعونا ننطلق مرة أخرى".

وعن قرارات الـ VAR : " الأنفيلد مكان رائع ولكنهم يحتفلون بهدف غير شرعي وهذا غير منطقي ، الحكم كان يجب عليه أن يتخذ هذا القرار وفي النهاية تٌريد أن تقنعني بأن أتحدث عن قرارات الـ VAR ".

وأتم حديثه :"حكم الـ VAR يبتعد أميال عن اتخاذ القرارات ، الكثير من الأشياء تحدث هٌنا ، ولكن من داخل اللعبة ؟ من الذي يشعر بكثافة المباراة ؟ حكم الساحة المٌتواجد هٌنا".