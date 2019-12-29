رياضة | مدرب وولفرهامبتون يتحدث عقب خسارة فريقه أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب وولفرهامبتون يتحدث عقب خسارة فريقه أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سانتو عقب نهاية المباراة :" لقد كان لقاءً صعباً ، الشوط الأول فريق ليفربول كانوا أقوياء ولكننا استطعنا من البقاء بالمباراة ، حافظنا على التنظيم ودائماً ما كٌنّا خطيرين بالجودة ".
وأضاف :"الشوط الثاني كان لدينا حضور جيد وخلقنا العديد من الفُرص وكان من الممكن أن نسجل أهداف".
وزاد :"لقد إنهينا اللقاء بقوة في نهاية الأمر ، أنا فخور جداً باللاعبين وبالطريقة التي لعبنا بها ، يٌمكنك أن ترى صعوبة الجدول والمباراة بالدقائق الأخيرة كانت تحتاج إلى الكثير من الطاقة ، لذلك دعونا ننطلق مرة أخرى".
وعن قرارات الـ VAR : " الأنفيلد مكان رائع ولكنهم يحتفلون بهدف غير شرعي وهذا غير منطقي ، الحكم كان يجب عليه أن يتخذ هذا القرار وفي النهاية تٌريد أن تقنعني بأن أتحدث عن قرارات الـ VAR ".
وأتم حديثه :"حكم الـ VAR يبتعد أميال عن اتخاذ القرارات ، الكثير من الأشياء تحدث هٌنا ، ولكن من داخل اللعبة ؟ من الذي يشعر بكثافة المباراة ؟ حكم الساحة المٌتواجد هٌنا".