رياضة | تعليق ناري من أبو تريكة بشأن الـ"var" بسبب إلغاء هدف ولفرهامبتون ضد ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من أبو تريكة بشأن الـ"var" بسبب إلغاء هدف ولفرهامبتون ضد ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتعليق ناري حول تقنية الفيديو، بعدما تم إلغاء هدف ولفرهامبتون ضد ليفربول، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب أنفيلد، لحساب الجولة الـ20 للبريمير ليج.

وقال تريكة خلال تواجده بالأستوديو التحليلي لقناة بي ان سبورت:" تقنية الفيديو تقتل متعة كرة القدم، أفسد كرة القدم، وقتل المتعة، لابد أن يترك مسافة لتطبيق هذه التقنية التي أراها تقتل متعة الكرة".

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وكان حكم مباراة ليفربول وولفرهامبتون قد ألغى هدف التعادل للفريق الضيف بسبب وقوع المهاجم في التسلل، والذي سبق مدافع الريدز بيده فقط، وهذا ما يراه أبو تريكة "قتل" لمتعة كرة القدم.

وتابع أبو تريكة: "كرة القدم من متعتها أن يترك مسافة للاعبين، ولا تقاس بالملليمتر، ماذا استفاد مهاجم ولفرهامبتون من التقدم بمسافة سم أو ملم؟".

واختتم تريكة ضاحكا: "أبوس إيديكم، اتركوا لن كرة القدم كما هي بدون تكنولوجيا".