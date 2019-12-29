رياضة | مواجهات قوية لجمهورية شبين والترسانة والقناة وبتروجت والمريخ في الأسبوع العاشر بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لجمهورية شبين والترسانة والقناة وبتروجت والمريخ في الأسبوع العاشر بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الإثنين، منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية للقسم الثاني، بإقامة 6 مباريات نارية.

1- سيراميكا مع المريخ

يستضيف فريق سيراميكا المتصدر بقيادة هيثم شعبان برصيد 21 نقطة نظيره فريق المريخ صاحب المركز قبل الأخير بقيادة محمد ياسين برصيد6 نقاط في مواجهة صعبه لكلا الفريقين.

وشهدت الجولة الماضية فوز سيراميكا على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، وتلقى فريق المريخ هزيمة ثقيلة على ملعبه من الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

2- القناة مع كوكاكولا

يلتقي فريق القناة وصيف المجموعة بقيادة حمزه الجمل برصيد 15 نقطة مع فريق كوكاكولا صاحب المركز السادس بقيادة ممدوح عبد الحى برصيد 13 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل كوكاكولا مع فريق الزرقا بهدف لكل منهما، وتلقى الهزيمة فريق القناة من الترسانة بهدف نظيف.

3- الزرقا مع منتخب السويس

يلعب فريق الزرقا متذيل المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 3 نقاط مع فريق منتخب السويس صاحب المركز الثالث بقيادة تامر مصطفى برصيد 15 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز فريق منتخب السويس على فريق بتروجت بهدفين مقابل هدف، وتعادل الزرقا مع كوكاكولا بهدف لكل منهما.

4- الداخلية مع جمهورية شبين

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على ملعب السكة الحديد، يواجه فريق الداخلية صاحب المركز الخامس بقيادة هشام زكريا برصيد 13 نقطة نظيره فريق جمهورية شبين صاحب المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، فوز الداخلية خارج ملعبة على فريق المريخ بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل جمهورية شبين مع النصر بدون أهداف.

5- بتروجت مع النجوم

يلتقي فريق بتروجت صاحب المركز التاسع بقيادة علاء عبد العال برصيد 9 نقاط مع فريق النجوم صاحب المركز السابع بقيادة سعد فاروق برصيد 11 نقطة.

وشهدت الجولة الماضية، خسارة بتروجت من منتخب السويس، 2-1 والنجوم من سيراميكا بنفي النتيجة.

6- النصر مع الترسانة

يلعب فريق النصر صاحب المركز الثامن بقيادة سيد عيد برصيد 11 نقطة مع فريق الترسانة صاحب المركز العاشر بقيادة محمد صلاح برصيد 9 نقاط، يدخل الفريقان اللقاء من أجل حصاد الثلاث نقاط من أجل الهبوط من القاع.

وشهدت الجولة الماضية، فوز الترسانة على القناة بهدف نظيف، وتعادل فريق النصر مع فريق جمهورية شبين بدون أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 21 نقطة

2-القناة 15 نقطة

3- منتخب السويس 15 نقطة

4- جمهورية شبين 14 نقطة

5- الداخلية 13 نقطة

6- كوكاكولا 13 نقطة

7- النجوم 11 نقطة

8- النصر 11 نقطة

9- بتروجت 9 نقاط

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 3 نقاط