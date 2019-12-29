رياضة | البطاوي: مباراة المريخ خطوة هامة في مشوار سيراميكا نحو تحقيق حلم الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البطاوي: مباراة المريخ خطوة هامة في مشوار سيراميكا نحو تحقيق حلم الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام المريخ البورسعيدي، مشددا على أن فريقه استعد جيدا لهذه المباراة، ووضع نصب عينيه هدف واحد فقط، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.



ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع المريخ البورسعيدي، في الثانية والنصف مساء غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة العاشرة، لمجموعة القاهرة والقناة، بدوري الدرجة الثانية.



وقال البطاوي في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت: "مباراة المريخ صعبة، المنافس قوي جدا هجوميا، لقد سجل لاعبوه 11 هدفا، وسوف نواجه غدا خصما قويا لن يكون لقمة سائغة لنا".

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وعاد ليقول: "تحدث مع اللاعبين عن أهمية المباراة وصعوبتها، بعيدا عن موقف الفريق في جدول الترتيب، وعدم تحقيقه لأي انتصار إلا أنه قوي هجوميا، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى، أنهينا الاستعدادات بشكل جيد، ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا في لقاء الغد".



وأنهى حديثه قائلا: "مباراة المريخ خطوة جديدة ومهمة في مشوار تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، إنها تشبه نهائي الكأس بالنسبة لنا، سوف نقاتل لحصد النقاط الثلاث وتوسيع الفارق مع المنافسين".



ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن القناة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المريخ المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.