رياضة | أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه سعيد بتحقيق أول فوز بعد يومين فقط من تولي المهمة، مشيرا إلى أن المصري خصم قوي وعنيد وكان قريبا من الخروج بنقطة، ولكن لاعبوه نجحوا في التسجيل والفوز، وسينظر للمباريات المقبلة، ويتمنى التوفيق مستقبلا وتسجيل الأهداف وحصد النقاط والانتصارات المتتالية.أوضح المدرب أنه شاهد عدة مباريات للمصري قبل لقاء اليوم ويعرف كل شيء عن المنافس ووضع الخطة المناسبة، موضحا أن إيريك تراوري غاب عن لقاء الإسكندرية بسبب الإصابة التي يعاني منها.

المدرب قال إنه يحيي لاعبي فريقه على الأداء والروح العالية في التعامل مع اللقاء وفريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانهم تحقيق الانتصارات والفوز في المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف النادي بحصد البطولات مستقبلا.