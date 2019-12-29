رياضة | إيهاب جلال يتحدث عقب خسارة المصري أمام بيراميدز بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يتحدث عقب خسارة المصري أمام بيراميدز بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيهاب جلال المدير الفني لفريق النادي المصري، إنه يهنئ بيراميدز بالفوز، والفريق خاض اللقاء بشكل مختلف فنيا وتكتيكا وأدى اللاعبون أداء جيدا في أغلب فترات اللقاء، ولم يتعرض المصري لأكثر من فرصة، ولاعبو فريقه نجحوا في إيقاف خطورة عبد الله السعيد الذي اختفى تماما، مشيرا إلى أن المصري قدم مباراة أفضل من الدوري.

أكد المدرب أنه يحيي لاعبيه على روحهم والأداء الجيد في اللقاء ويتمنى التوفيق في لقاء الجولة الرابعة يوم ١٢ يناير في القاهرة، مشيرا إلى أن بيراميدز حالفه التوفيق في تسجيل هدف خاصة في لقطة هدف دودو الجباس الثاني.