رياضة | مواجهات الجولة الأخيرة لمجموعة بحرى بدورى القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات الجولة الأخيرة لمجموعة بحرى بدورى القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق يوم الإثنين الساعة الثانية والنصف عصراً منافسات الجولة الحادي عشر الأخيرة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة مواجهتين من العيار الثقيل وتتواصل اللقاءات يوم الأربعاء بلقاء فاركو مع بلدية المحلة

وتختتم الجولة يوم الخميس بثلاث مباريات وهى فريق المنصورة مع فريق الرجاء، وفريق دكرنس مع فريق بيلا، وفريق غزل المحلة مع فريق الأولبميى.

مباريات يوم الإثنين:-

1- دمنهور مع أبو قير على ملعب استاد دمنهور

يستضيف فريق دمنهور صاحب المركز الرابع بقيادة خالد القماش برصيد 15 نقطةمن الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في مباراتين سجل لاعبيه 12 هدف عن طريق وحيد محسن 6 أهداف وثلاثة أهداف لكل من

عمار شرف الدين وأحمد العوضي وسكنت شباكه 11 هدف مع نظيرة فريق أبو قير صاحب المركز الثامن بقيادة

علاء نوح برصيد 13 نقطة من الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مثلها وتعادل في أربعة مباربات وسجل لاعبيه 11 هدف عن طريق مصطفى بهاء 4 أهداف، ومحمد عبد الله ثلاثة أهداف، ومحمود عبد المجيد الملك هدفين وهدف لكل من مصطفى الخواجه وكارفالا وسكنت شباكه 9 أهداف في مواجهة صعبه لكلا الفريقين

وشهدت الجولة الماضية تعادل الفريقين حيث تعادل فريق أبو قير مع فريق فاركو بدون أهداف، وتعادل فريق دمنهور مع فريق الرجاء بهدف لكل منهما.

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2- الحمام مع مالية كفر الزيات على ملعب مركز شباب الحمام

يلتقي فريق الحمام صاحب المركز السادس بقيادة مجدى طلبه برصيد 14 نقطة من الفوز في أربعة مباربات وتلقى الهزيمة في مثلها وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 14 هدف عن طريق يايا كونيه 4 أهداف ومحمود أبو جودة هدفين وهدف لكل من مهنا منصور وكاستيلو ومحمود أبو زيد ووليد إبراهيم وأحمد الدماطي وشهاب محمد ومحمود الزناتي وسكتت شباكه 15 هدف٠، مع فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الحادي عشر قبل الاخير بقيادة أيمن مجدى برصيد 4 نقاط من التعادل في أربعة مباربات وتلقى الهزيمة في ستة مباريات سجل لاعبيه 8 أهداف عن طريق أحمد البيلى ثلاثة أهداف وهدفين لكل من أحمد بسيونى وعبد الله السيد وهدف لمختار سليمان، وشهدت الجولة الماضية

فوز فريق الحمام على فريق الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، وتلقى فريق المالية هزيمة خارج ملعبة من المنصورة بهدفين دون.

ترتيب المجموعة :-

1- فاركو 22 نقطة

2-غزل المحلة 20 نقطة

3- الرجاء 16 نقطة

4- دمنهور 15 نقطة

5- بلدية المحلة 14 نقطة

6-الحمام14 نقطة

7- دكرنس 14 نقطة

8- أبو قير 13 نقطة

9- المنصورة 13 نقطة

10- الأوليمبي 11 نقطة

11- مالية كفر الزيات 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط