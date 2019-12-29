رياضة | بيراميدز يكسب الرهان ويفوز على المصري 2-1 لينفرد بصدارة مجموعته بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكسب الرهان ويفوز على المصري 2-1 لينفرد بصدارة مجموعته بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في تحقيق فوز ثمين على حساب المصري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم بيراميدز عن طريق جون أنطوي في الدقيقة 54، قبل أن يتعادل سعيدو سينبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 72، ثم أحرز دودو الجباس هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 84 ليهدي فريقه 3 نقاط غالية.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 9 في قمة المجموعة، بينما توقف رصيد المصري عند 6 نقاط في وصافة المجموعة الأولى للكونفدرالية.