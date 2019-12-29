رياضة | تعديلات بمواعيد مباريات الجولة الختامية للدور الأول بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى

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هيثم حبيب

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة غزل المحلة مع الأوليمبي ضمن الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الثاني الساعة 2:30 ظهر الخميس 2 يناير المقبل بستاد غزل المحلة بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 31 ديسمبر .

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كما قررت إقامة مباراة فاركو مع بلدية المحلة ضمن الأسبوع الحادي عشر لدوري القسم الثاني الساعة 2:30 ظهر الأربعاء أول يناير المقبل بستاد بلدية المحلة بدلا من اقامتها يوم الثلاثاء 31 ديسمبر بستاد حرس الحدود.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراتى دكرنس وضيفه بيلا ، المنصورة وضيفه الرجاء لتقام يوم الخميس بدلا من الثلاثاء بملاعب الفرق المذكورة أولا.

وكانت إدارة المسابقات قد أعلنت فى وقت سابق تقديم مباراتى الحمام وضيفه مالية كفرالزيات ، دمنهور وضيفه أبوقير للأسمدة لتقام غدا الإثنين بدلا من الثلاثاء.