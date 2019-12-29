رياضة | الجيش الملكي يفوز على أوليمبيك خريبكة في الدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الملكي يفوز على أوليمبيك خريبكة في الدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الجيش الملكي بعض اتزانه في الدوري المغربي لكرة القدم بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على مضيفه أوليمبيك خريبكة 1 - صفر اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام الدفاع الحسني الجديدي وتجمد رصيد خريبكة عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل الإيفواري جوزيف كيدي كنادو الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 67 .