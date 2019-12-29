رياضة | على طريقة رمضان صبحي وحازم إمام.. أزمة نارية تضرب مباراة القمة مواليد 99 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة رمضان صبحي وحازم إمام.. أزمة نارية تضرب مباراة القمة مواليد 99 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 99، في تحقيق فوز ثمين على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات الناشئين .

وشهد اللقاء أزمة قوية قبل نهاية اللقاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بـ "مدينة نصر" ضمن الجولة ١٩ من بطولة دوري الجمهورية للشباب.

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وأشتعلت الأزمة داخل الملعب بين لاعبي الفريقين ، بعدما قام لاعب الأهلي محمد فخري، بالوقوف على الكرة في الدقيقة 91 ، على طريقة نجم الفريق الأول للأهلي رمضان صبحي، الأمر الذي أغضب لاعبي الزمالك لتتوقف المباراة بعد اشتباك اللاعبين.

وكان رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، قام بالوقوف على الكرة مرتين خلال مباراتي القمة أمام الزمالك سواء في مسابقة الدوري بموسم (2014 - 2015) بجانب لقاء السوبر المصري والتي أقيمت في الإمارات على ملعب "هزاع بن زايد.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 32 نقطة في المركز السادس.