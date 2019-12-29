اونلاين | yalla shoot| مشاهدة مباراة نهضة بركان و موتيما بيمبي بث مباشر kora live

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يستقبل نادي نهضة بركان ضيفه موتيما بيمبي على الملعب البلدي لبركان، برسم االجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

تشكيلة نهضة بركان كما يلي :

حراسة المرمى : زهير لعروبي

خط الدفاع : عمر النمساوي – يوسوفو دايو – محمد عزيز – سهيل إشو

خط الوسط : إسماعيل مقدم – أمين الكاس – العربي الناجي

خط الهجوم : حمدي لعشير – زيد كروش – باتريك كادو

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص مواجهات عربية حاسمة ومباراة نارية بين

نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة الجولة

الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية الملعب البلدي لبركان وسيقودها الحكم لم

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يحدد بعد.

موعد مباراة موتيما بيمبي ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إضافة إلى

مشجعي نادي بركاني وأيضاً انصار نادي موتيما بيمبي، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن

موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي نهضة بركان ونادي موتيما بيمبي تحديداً في

تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.سوف تكون مباراة موتيما

بيمبي ضد نهضة بركان منقولة بشكل حصري عبر قناة بى ان سبورت اتش دى 1 | bein sports HD 1 فيما سيكون معلق