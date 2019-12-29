اونلاين | kora on line| مشاهدة مباراة نهضة بركان و موتيما بيمبي في الكونفدرالية بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر kora on line| مشاهدة مباراة نهضة بركان و موتيما بيمبي في الكونفدرالية بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إضافة إلى

مشجعي نادي بركاني وأيضاً انصار نادي موتيما بيمبي، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن

موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي نهضة بركان ونادي موتيما بيمبي تحديداً في

تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.سوف تكون مباراة موتيما

بيمبي ضد نهضة بركان منقولة بشكل حصري عبر قناة بى ان سبورت اتش دى 1 | bein sports HD 1 فيما سيكون معلق

المباراة هو (لم يدرج بعد)

الترتيب في كأس الكونفيدرالية

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

1 نهضة بركان

2

1

1

0

4

1

3

4

3 موتيما بيمبي

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2

1

1

0

3

1

2

4

تاريخ مواجهات نهضة بركان و موتيما بيمبي

يأمل نادي نهضة بركان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام موتيما بيمبي، يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 في

الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية.

يحل فريق نهضة بركان ضيفًا ثقيلًا على موتيما بيمبي، مساء الأحد في إطارالجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

والتقى نهضة بركان – موتيما بيمبي في 0 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي نهضة بركان منها

0 انتصار مقابل 0 خسائر و0 تعادلات.

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يبحث اليوم الأحد، نهضة بركان المغربى «وصيف» النسخة الماضية عن انتصار يضع به قدما في ربع النهائى عندما يستضيف فريق موتيما بيمبى الكونغولي، وذلك بالمجموعة الثالثة في الكونفيدرالية.

يحتل الفريق المغربى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يأتى الضيوف في المركز الثانى بنفس الرصيد.