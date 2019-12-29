اونلاين | لحظة بلحظة.. متابعة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون لايف بدون تقطيع (1-0) تغطية حية عبر BEIN SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة بلحظة.. متابعة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون لايف بدون تقطيع (1-0) تغطية حية عبر BEIN SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لعشاق الكرة الإنجليزية بث مباشر الشوط الثاني لمباراة ليفربول ووليفرهامبتون الآن عبر موقع الخليج 365 الرياضي وذلك ضمن الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي التي تقام اليوم الأحد على ستاد آنفيلد.

أحداث الشوط الأول

استطاع محمد صلاح أن يحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من عمر المباراة لكن تسديدة اللاعب المصري أتت أعلى من العارضة.

حصل فينالدوم على الكرة من دفاع ولفرهامبتون في الدقيقة 15 بعد كرة ركنية ذهبت إلى اللاعب الهولندي ليسددها أعلى من العارضة.

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ولعب محمد صلاح تمريرة رائعة لفيرمينو القادم من الخلف في الدقيقة 19 واستطاع البرازيلي أن ينضم لعمق منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت في الدفاع وذهبت سهلة للحارس.

وسنحت فرصة أخرى أمام فيرمينو في الدقيقة 31 من رأسية لكنه لم يعرف الطريق نحو شباك الضيوف.

واحتسب حكم الفيديو المساعد هدفًا لصالح ليفربول في الدقيقة 44 بعدما ألغاء حكم الساحة في البداية بداعي وجود لمسة يد على لالانا في بناء الهجمة، لكن في النهاية احتسبت الكرة لصالح ساديو ماني الذي منح فريقه التقدم.

انطلاق الشوط الثاني...

يبدأ ليفربول الشوط الثاني بنفس التشكيل والمكون من: أليسون؛ ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون؛ هندرسون، فينالدوم، آدم لالانا؛ ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.