مرتضى منصور وحده في «برومو» قناة الزمالك: «أسعد أيام الجماهير» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إطلاق قناة نادي الزمالك قريبًا. ونشر «الزمالك» الإعلان التشويقي الأول للقناة «برومو» متضمنًا كلمة للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قال فيها: «أسعد يوم لجمهور نادي الزمالك بإعلان وجود قناة تحمل اسم النادي».

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