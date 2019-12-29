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ماني يعزز صدارة ليفربول بفوز شاق على ولفرهامبتون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

واصل ليفربول مسيرته المظفرة نحو لقب الممتاز، بتحقيق فوز جديد على حساب ولفرهامبتون واندررز بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي أقيمت بملعب أنفيلد رود.

طغى الإجهاد على عناصر ليفربول، بعد أن فضل يورجن كلوب الدفع بالقوام الأساسي للفريق بالكامل، في الوقت الذي أراح نونو سانتو مدرب الولفز أبرز لاعبيه راؤول خيمنيز وأداما تراوري.

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جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 في الشوط الأول عبر النجم ساديو ماني، بعد أن استغل تمريرة آدم لالانا، ولجأ حكم المباراة للفار للتأكد من صحة الهدف.

في المقابل ألغى الحكم هدفاً للضيوف في الدقيقة 45 بواسطة بيدرو نيتو بداعي التسلل.

في الشوط الثاني سيطر الضيوف على المباراة بالكامل، لا سيما بعد نزول خيمنيز وتراوري، في ظل تراجع ليفربول للحفاظ على الفوز.

بهذه النتيجة، يغرد ليفربول وحيداً في القمة برصيد 55 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يظل رصيد الولفز عند النقطة 30 ويتراجع للمركز الثامن.

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