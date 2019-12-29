شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: مباريات الجولة الـ11 تقام بموعدها ولا نية لتأجيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشهد مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز لقاءات تجمع بين طنطا و نادي مصر وتقام غداً الإثنين باستاد الكلية الحربية ، ثم لقاءات بين كلاً من :
30 ديسمبر
طنطا – اف سي مصر
الجونة – الإنتاج الحربي
الأربعاء 1 يناير :
الاتحاد السكندري – المقاولون
الإسماعيلي – انبي
مصر المقاصة – الأهلي
الخميس 2 يناير
حرس الحدود – بيراميدز
المصري – سموحه
الزمالك – أسوان
الجمعة 3 يناير
وادي دجلة – طلائع الجيش.
الأهلي يتصدر جدول الدوري
يتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد خوض 8 مباريات ثم يأتي ثم المقاولون العرب فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات و الاتحاد السكندري فى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة من 10 مباريات و سموحه رابعاً برصيد 17 نقطة من 10 مباريات أيضاً.
كان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد مباريات الدور الأول للدوري و تنتهي يوم 19 فبراير المقبل بمواجهة الأهلي و الزمالك ، على أن يتم تحديد مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.
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