شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: مباريات الجولة الـ11 تقام بموعدها ولا نية لتأجيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه إلى الآن لم يصل الاتحاد أى مخاطبات رسمية من قبل الجهات الأمنية تفيد بتأجيل مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز ، بسبب احتفالات رأس السنة ، وأن المباريات حتى الآن فى موعدها ولا نية لتأجيلها من قبل اتحاد الكرة.

تابع مسئولو اتحاد الكرة ، أن الأمن لم يطلب شفويا تأجيل مباريات الجولة الـ11 كما يتردد ، مؤكدين أن مباريات الجولة الـ11 تم توزيعها على أكثر من يوم كما هو متبع فى معظم مباريات الدوري ،بالتنسيق مع الأمن ، إلى جانب إقامة مباريات الأهلي فى يوم و الزمالك فى يوم ثاني بالتنسيق مع الجهات الأمنية أيضاً قبل إنطلاق مسابقة الموسم الجاري 2019 – 2020 ، للتخفيف على الجهات الامنية فى تأمين المباريات.

وتشهد مباريات الجولة الـ11 للدوري الممتاز لقاءات تجمع بين طنطا و نادي مصر وتقام غداً الإثنين باستاد الكلية الحربية ، ثم لقاءات بين كلاً من :

30 ديسمبر

طنطا – اف سي مصر

الجونة – الإنتاج الحربي

الأربعاء 1 يناير :

الاتحاد السكندري – المقاولون

الإسماعيلي – انبي

مصر المقاصة – الأهلي

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الخميس 2 يناير

حرس الحدود – بيراميدز

المصري – سموحه

الزمالك – أسوان

الجمعة 3 يناير

وادي دجلة – طلائع الجيش.

الأهلي يتصدر جدول الدوري

يتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد خوض 8 مباريات ثم يأتي ثم المقاولون العرب فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 10 مباريات و الاتحاد السكندري فى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة من 10 مباريات و سموحه رابعاً برصيد 17 نقطة من 10 مباريات أيضاً.

كان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد مباريات الدور الأول للدوري و تنتهي يوم 19 فبراير المقبل بمواجهة الأهلي و الزمالك ، على أن يتم تحديد مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري خلال الأيام القليلة المقبلة.