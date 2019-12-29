شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يهنئ بيراميدز بعد الفوز بهدف بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى، بيراميدز بالفوز، مؤكدًا أن فريقه خاض اللقاء بشكل مختلف فنيًا وتكتيكا وأدى اللاعبون أداءً جيدا في أغلب فترات اللقاء، ولم يتعرض المصري لأكثر من فرصة، لافتًا إلى أن لاعبو فريقه نجحوا في إيقاف خطورة عبد الله السعيد الذي اختفى تمامًا طوال شوطى المباراة، إلا أن التوفيق حالف بيراميدز الذى حقق الفوز بنتيجة 2 / 1 وخاصة فى الهدف الثانى الذى أحرزه دودو الجباس.

أضاف جلال خلال المؤتمر الصحفى إنه حاول مفاجأة لاعبي بيراميدز في التشكيل ونجح بالفعل في الشوط الأول وكان الأفضل وكان قريبا من التسجيل، موضحا أنه غير الشكل التكتيكي أكثر من مرة، خاصة وأن اللقاء لم يكن عنيفا بالشكل الكبير، لافتًا إلى أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء، كما ووجه إيهاب جلال التحية لاعبيه على روحهم والأداء الجيد في اللقاء، متنيًا أن يحالفهم التوفيق في لقاء الجولة الرابعة يوم 12 يناير في القاهرة،

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .

تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط .

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى.

وجاء تشكيل المصري كالتالى.. حراسة المرمي أحمد مسعود، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .