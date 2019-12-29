شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل مطار أديس أبابا استعدادا للعودة إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغادرت بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة من ظهر اليوم ووصلت إلى أديس أبابا، تمهيدا للعودة إلى القاهرة حيث سيحصل الفريق على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار بعدما تعادل الأبيض فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى.
وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بإنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات.
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