شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تصل مطار أديس أبابا استعدادا للعودة إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة الزمالك إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا استعدادا للعودة إلى القاهرة حيث تمكث البعثة ترانزيت لمدة 45 دقيقة دقيقة بعدها تستقل الطائرة القادمة إلى القاهرة لتصل البعثة في الواحدة والنصف فجر الإثنين، والتقى الزمالك أمس السبت مع نظيره زيسكو الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك مع زيسكو الزامبى فى المباراة التى أقيمت بينهما فى مدينة ندولا الزامبية، بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

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وغادرت بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة من ظهر اليوم ووصلت إلى أديس أبابا، تمهيدا للعودة إلى القاهرة حيث سيحصل الفريق على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار بعدما تعادل الأبيض فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى.

وتحدث كارتيرون مع لاعبى الزمالك بإنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات.