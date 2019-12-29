شكرا لقرائتكم أنتي تشاتيتش : المصري خصم قوي وعنيد وكان قريبا من الخروج بنقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بتحقيق أول فوز بعد يومين فقط من تولي المهمة، مشيرا إلى أن المصري خصم قوي وعنيد وكان قريبا من الخروج بنقطة، ولكن لاعبوه نجحوا في التسجيل والفوز، وسينظر للمباريات المقبلة، ويتمنى التوفيق مستقبلا وتسجيل الأهداف وحصد النقاط والانتصارات المتتالية.

أوضح المدرب فى المؤتمر الصحفى، إنه شاهد عدة مباريات للمصري قبل لقاء اليوم ويعرف كل شيء عن المنافس ووضع الخطة المناسبة، موضحا أن إيريك تراوري غاب عن لقاء الإسكندرية بسبب الإصابة التي يعاني منها، ووجه أنتي تشاتيتش التحية لاعبي فريقه على الأداء والروح العالية في التعامل مع اللقاء، مؤكدًا أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانهم تحقيق الانتصارات والفوز في المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف النادي بحصد البطولات مستقبلا.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .

تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط .

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى.

وجاء تشكيل المصري كالتالى.. حراسة المرمي أحمد مسعود، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .