إنييستا وفيا يفتتحان استاد طوكيو الأولمبي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح النجم الإسباني المخضرم، أندريس إنييستا، ومواطنه ديفيد فيا استاد طوكيو الوطني الجديد، وذلك قبل نحو ثمانية أشهر من انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.
ويدشن النجمان الإسبانيان استاد العاصمة اليابانية من خلال المباراة النهائية لكأس إمبراطور اليابان.
ويشارك إنييستا وفيا مع فريقهما فيسيل كوبي في المباراة النهائية لكأس إمبراطور اليابان يوم الأربعاء المقبل في مواجهة فريق كاشيما إنتلرز.
وظهر استاد طوكيو أمام العالم للمرة الأولى قبل استضافته لمنافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو.
ويتسع استاد طوكيو الجديد لقرابة 68 ألف مشجع، ومن المقرر استضافته حفل افتتاح وأيضا حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل.
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