شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: نجحنا فى إخفاء عبد الله السعيد والتوفيق حالف بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
أضاف جلال خلال المؤتمر الصحفى إنه حاول مفاجأة لاعبي بيراميدز في التشكيل ونجح بالفعل في الشوط الأول وكان الأفضل وكان قريبا من التسجيل، موضحا أنه غير الشكل التكتيكي أكثر من مرة، خاصة وأن اللقاء لم يكن عنيفا بالشكل الكبير، لافتًا إلى أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء، كما ووجه إيهاب جلال التحية لاعبيه على روحهم والأداء الجيد في اللقاء، متنيًا أن يحالفهم التوفيق في لقاء الجولة الرابعة يوم 12 يناير في القاهرة،
تقدم جون أنطوى لبيراميدز فى الدقيقة 54 وتعادل سعيدو صنبورى للمصرى البورسعيدى من ضربة جزاء بالدقيقة 72 ، وأحرز دودو الجباس الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 82 من لعبة خلفية مزدوجة ليقتنص فريقه ثلاث نقاط ليحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يتراجع المصرى للمركز الثانى برصيد 6 نقاط .
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى.
وجاء تشكيل المصري كالتالى.. حراسة المرمي أحمد مسعود، في الدفاع كريم العراقي وأحمد شوشة ومحمود حمد وعمر كمال عبد الواحد، وفي الوسط إيزي أيمكا وسعيدو سنبوري وإسلام عطية وحسن علي ، وفي الهجوم أوستن أموتو ومحمود وادي.
ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .
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