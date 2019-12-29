شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: نجحنا فى إخفاء عبد الله السعيد والتوفيق حالف بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى، بيراميدز بالفوز، مؤكدًا أن فريقه خاض اللقاء بشكل مختلف فنيًا وتكتيكا وأدى اللاعبون أداءً جيدا في أغلب فترات اللقاء، ولم يتعرض المصري لأكثر من فرصة، لافتًا إلى أن لاعبو فريقه نجحوا في إيقاف خطورة عبد الله السعيد الذي اختفى تمامًا طوال شوطى المباراة، إلا أن التوفيق حالف بيراميدز الذى حقق الفوز بنتيجة 2 / 1 وخاصة فى الهدف الثانى الذى أحرزه دودو الجباس.

أضاف جلال خلال المؤتمر الصحفى إنه حاول مفاجأة لاعبي بيراميدز في التشكيل ونجح بالفعل في الشوط الأول وكان الأفضل وكان قريبا من التسجيل، موضحا أنه غير الشكل التكتيكي أكثر من مرة، خاصة وأن اللقاء لم يكن عنيفا بالشكل الكبير، لافتًا إلى أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء، كما ووجه إيهاب جلال التحية لاعبيه على روحهم والأداء الجيد في اللقاء، متنيًا أن يحالفهم التوفيق في لقاء الجولة الرابعة يوم 12 يناير في القاهرة،