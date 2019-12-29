شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: المصري فريق عنيد ونمتلك لاعبين على أعلى مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الكرواتي أنتي تشاتيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بتحقيق أول فوز بعد يومين فقط من تولي المهمة، مشيرا إلى أن المصري خصم قوي وعنيد وكان قريبا من الخروج بنقطة، ولكن لاعبوه نجحوا في التسجيل والفوز، وسينظر للمباريات المقبلة، ويتمنى التوفيق مستقبلا وتسجيل الأهداف وحصد النقاط والانتصارات المتتالية.

أوضح المدرب أنه شاهد عدة مباريات للمصري قبل لقاء اليوم ويعرف كل شيء عن المنافس ووضع الخطة المناسبة، موضحا أن إيريك تراوري غاب عن لقاء الإسكندرية بسبب الإصابة التي يعاني منها، ووجه أنتي تشاتيتش التحية لاعبي فريقه على الأداء والروح العالية في التعامل مع اللقاء، مؤكدًا أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في مختلف المراكز وبإمكانهم تحقيق الانتصارات والفوز في المرحلة المقبلة وتحقيق أهداف النادي بحصد البطولات مستقبلا.

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق فوز غالى على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الإسكندرية، فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية .