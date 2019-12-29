شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تامر مرسى يكشف عن "برومو" قناة نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو قناة نادى الزمالك التى ستنطلق قريبًا والتى تضم كوكبة من نجوم الإعلام والرياضة، فى الانطلاقة التى تعد منتظرة من قبل جماهير القلعة البيضاء لتحقيق حلم وجود قناة خاصة تحمل اسم النادى الأبيض وتهتم بمختلف الأمور والمنافسات الخاصة بقلعة ميت عقبة.

وجاء فيديو برومو قناة الزمالك الذى يتضمن أغنية خاصة للنادى الأبيض ويضم العديد من المشاهد الخاصة لنجوم الفريق الأبيض الحاليين بجانب الطفل الراحل أدهم الكيكى، الذى وافته المنية قبل مباراة السوبر المصرى التى جمعت الأبيض مع الأهلى خلال شهر سبتمبر الماضى، والتى انتهت بتتويج الأحمر باللقب بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

كما تواجد حازم إمام أحد رموز نادى الزمالك فى نهاية "البرومو" الخاصة بقناة قلعة ميت عقبة التى جاء فى نهاية "البرومو" الخاص بها التأكيد حول انطلاقها قريباً.

يذكر أن الزمالك التقى أمس السبت مع نظيره زيسكو الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

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وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غداً الإثنين حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غداً الإثنين من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد موقف عبد الله جمعة وفقا لجاهزيته الفنية والبدنية من المُشاركة فى المباراة المقبلة أمام أسوان من عدمه، خاصة إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق ينوى إراحة عبد الشافى فى المباراة المقبلة أمام أسوان حال وصول عبد الله جمعة للجاهزية اللازمة للمشاركة مع الفريق خاصة بعد المشاركات المتتالية لعبد الشافى خلال الفترة الأخيرة مع الأبيض.