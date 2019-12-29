زيدان يقرر بقاء خاميس رودريجيز مع الفريق 

الأحد 29 ديسمبر 2019

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية تمسك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان باللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز وعدم السماح له بالرحيل عن النادي في يناير القادم .



ويري زيزو أن اللاعب سوف يعطي الإضافة القوية مع الفريق في النصف الثاني من الموسم ، وقد قرر زيدان في بداية الموسم عدم رحيل الكولومبي لضرورة الإعتماد عليه فيما هو قادم .

ويتعرض خاميس رودريجيز لسوء حظ كبير مع ريال مدريد بسبب الإصابات المتكررة له ، حيث قد عاد إلي الملكي بعد إعارته موسمين للعملاق الباڤاري بايرن ميونخ .