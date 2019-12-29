بيراميدز يضع أقدامه في الدور ربع النهائي علي حساب المصري في الكونفدرالية

الأحد 29 ديسمبر 2019

حقق بيراميدز فوزاً صعبا علي نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في بطولة الكنفدرالية الجولة الثالة ، المجموعة الأولي علي أستاد الجيش ليضع بيراميدز قدماً في الدور ربع النهائي من عمر البطولة .



وأفتتح جون أنطوي التسجيل لفريق بيراميدز في الدقيقة ٥٤ من الشوط الثاني ، ليعادل المصري النتيجة بضربة جزاء سجلها سعيد سيمبوري في الدقيقة ٧٢ ، ليسجل البديل دودو الجباس هدف الفوز لبيراميدز من ضربة مقاصية رائعة في الدقيقة ٨٣ لينتهي اللقاء ٢/١ لصالح بيراميدز .

وبحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة ال٩ نقاط ، بينما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد ٦ نقاط .