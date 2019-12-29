الامارات | بالصور: رونالدو يرتدي مجوهرات بـ 3 ملايين درهم بيد واحدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: رونالدو يرتدي مجوهرات بـ 3 ملايين درهم بيد واحدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ارتدى اكسسوارات بلغت قيمتها 630 ألف جنيه إسترليني ما يتخطى 3 ملايين درهم في يده اليسرى أثناء حضوره مؤتمر دبي الرياضي الدولي أمس السبت.
وأوضحت أن رونالدو ارتدى ساعة روليكس تبلغ قيمتها 380 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى خاتم الماس أصفر تبلغ قيمته 200 ألف جنيه إسترليني وخاتم آخر قيمته 50 ألف جنيه إسترليني.
وشارك النجم البرتغالي في النسخة الـ 14 من مؤتمر دبي الدولي، إذ تحدث خلال الجلسة الرئيسية، بينما تم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في جائزة غلوب سوكر.
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