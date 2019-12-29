شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يهزم صمود «ولفز» في مباراة مثيرة.. ويواصل تحليقه على قمة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن نادي ليفربول من تحقيق فوز مستحق في مباراة مثيرة أمام ضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد السنغالي ساديو مانى من تمريرة لديفيد لالانا، أثارت الجدل قبل أن تحسم تقنية «الفار» الهدف ويتم احتسابه لصالح الريدز.



ولعب كلوب بالتشكيل الأساسي تقريباً حيث تواجد صلاح روبرتو فيرمينو وساديو ماني وجيني فينالدوم وجوردن هندرسون وآدم لالانا وترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون،و أليسون بيكر.

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بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 58 نقطة في المركز الأول في البطولة الإنجليزية .

ولم تسنح العديد من الفرص للفريق المضيف حيث أضاع مانى تسديدة ضعيفة خرجت ركنية في الدقيقة 32، قبل أن يصنع كرة لصلاح خرجت ركنية كذلك.

وتمكن نيتو، لاعب ولفرهامبتون من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع ولكن الحكم ألغاه بداعى التسلل .

وفى الشوط الثانى واصل ليفربول أدائه القوى مع منافسة كبير ة من ولفرهامبتون اللذين اضاعوا أكثر من فرصة محققة أمام مرمى البرازيلي أليسون.