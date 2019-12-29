شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..ماني يشعل ليفربول و يسجل في مرمى ولفرهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى نادي ليفربول الشوط الأول من مواجهته أمام ولفرهامبتون بالتقدم بهدف دون رد، سجل الهدف السنغالي ساديو مانى من تمريرة لديفيد لالانا، أثارت الجدل قبل أن تحسم تقنية «الفار» الهدف ويتم احتسابه لصالح الريدز.

ويحل وولفرهامبتون ضيفا على ليفربول المتصدر ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، ويلعب كلوب بالتشكيل الأساسي تقريباً حيث يتواجد صلاح روبرتو فيرمينو وساديو ماني وجيني فينالدوم وجوردن هندرسون وآدم لالانا وترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز وفيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون،و أليسون بيكر.

Advertisements

ولم تسنح العديد من الفرص للفريق المضيف حيث أضاع مانى تسديدة ضعيفة خرجت ركنية في الدقيقة 32، قبل أن يصنع كرة لصلاح خرجت ركنية كذلك.

وفى الدقيقة 43 تمكن مانى في هجمة سريعة من استغلال تمريرة متقنة من «لالانا» وسددها مباشرة في المرمى معلناً عن هدف التقدم لصالح ليفربول

وتمكن نيتو، لاعب ولفرهامبتون من تسجيل هدف التعادل فى الوقت بدل من الضائع ولكن الحكم ألغاه بداعى التسلل .