شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «الجناينى» تدرس الترشح لانتخابات الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة، والتى من المقرر إجراؤها العام المقبل 2020 فى أغسطس أو سبتمبر أو أكتوبر، لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن اللجنة الخماسية تحاول الحصول على استثناء بإلغاء بند منعهم من الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، وذلك من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

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فى نفس السياق، يسعى أحمد شوبير، عضو مجلس الجبلاية السابق، بقوة إلى إقناع الجمعية العمومية بإلغاء بند ترشح من يعمل فى الإعلام باتحاد الكرة، حيث يدرس بقوة الترشح بالانتخابات المقبلة.

وضم مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أكثر من عنصر يعمل بتقديم البرامج التليفزيونية وعلى رأسهم أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وكذلك الثنائى سيف زاهر وخالد لطيف، ومجدى عبدالغنى الذى قدم برنامجًا تليفزيونيًا لفترات طويلة.

كما يسعى بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للضغط على اللجنة الخماسية لإلغاء بند الثمانى سنوات كحد أقصى للتواجد فى المنصب، ومنع من يكمل الثمانى سنوات من الترشح مباشرة فى الدورة الثالثة.

على جانب آخر، اشترطت اللجنة الخماسية بالجبلاية، إرسال وزارة الشباب والرياضة موافقة رسمية للجبلاية من أجل طرح مزايدة بين عدد من الشركات العالمية لتطبيق تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الدور الثانى من عمر الدورى المصرى هذا الموسم.