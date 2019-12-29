شكرا لقرائتكم خبر عن «نقطة» زيسكو.. انطلاقة جديدة للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك حدا للكبوة الماضية، ومسلسل الإخفاقات، لتتنفس الجماهير البيضاء والجهاز الفنى الصعداء بعد النقطة الثمينة والمهمة التى اقتنصها الفريق من فم الأسد الزامبى زيسكو على ملعبه ووسط جمهوره بعد التعادل معه إيجابيا 1/1 فى مباراة الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى بدورى أبطال إفريقيا والتى على إثرها احتفظ المارد الأبيض بالمركز الثانى برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر مازيمبى بـفارق 3 نقاط فقط.

ورفع المارد الأبيض من فرص تأهله لدور ربع النهائى والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الأبيض شريطة تحقيقه الفوز على ملعبه بالقاهرة فى مباراتى الجولتين الرابعة والخامسة أمام زيسكو ومازيمبى، على أن تصبح مباراته الأخيرة أمام أول أغسطس تحصيل حاصل، وطالب لاعبو الزمالك مرتضى منصور رئيس النادى بالتدخل سريعا لإقامة مباراة العودة أمام زيسكو فى العاشر من يناير المقبل باستاد القاهرة بحضور جماهير الزمالك وأبلغوا رئيس النادى برفضهم استاد السلام نهائيا.

فيما أثنى الجهاز الفنى على الأداء الرجولى والروح القتالية وعودة الثقة للاعبين بعدما اتحدوا جميعا على قلب رجل واحد، وأشاد الجهاز الفنى بالتزام اللاعبين وخصوصا كريم بامبو بعد استبعاده من قائمة الـ18 ووقوفه مع زملائه قبل وأثناء وبعد المباراة داعما ومساندا لهم.

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وعاشت بعثة الأبيض ليلة سعيدة فى مقر إقامتها بفندق بورتيا ماريوت بمدينة ندولا الزامبية والذى تحول لساحة احتفال من اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى وحرص هانى زادة عضو المجلس ورئيس البعثة وأيمن حافظ المنسق العام على الاحتفال باللاعبين بإقامة حفل شوى على العشاء الذى تم تنظيمه فى حديقة الفندق، كما حرص أعضاء السفارة المصرية، يتقدمهم السفير أحمد مصطفى سفير مصر فى زامبيا على الاحتفال باللاعبين وتهنئتهم على الأداء والنتيجة الجيدة، فيما حضر العشرات من الجماهير البيضاء وأعضاء الجالية المصرية وعمال الشركات المصرية العاملة فى ندولا للاحتفال باللاعبين والجهاز الفنى والتقاط الصور السيلفى معهم.

من جانبه، حرص مرتضى منصور، رئيس النادى على الاتصال ببعثة الفريق فى زامبيا بعد التعادل مع زيسكو بهدف لكل فريق، وقام رئيس النادى بالاطمئنان على البعثة وتهنئه اللاعبين بعد الأداء بروح عالية والتأكيد على دعم الإدارة للجهاز الفنى للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وكافأ رئيس القلعة البيضاء اللاعبين بمكافأة إجادة فورية قام رئيس البعثة بتوزيعها على اللاعبين أثناء تناول العشاء بالفندق، وطالب منصور اللاعبين بالمضى قدما نحو مواصلة الانتصارات والتأكيد على أن إخفاقات الدورى بفعل فاعل وليس لها علاقة بكرة القدم، وأن الزمالك إذا ما توافرت له ظروف التنافس الشريف أمام أى منافس فهو قادر على الأداء والفوز وتحقيق النتيجة الإيجابية، مشيرا إلى أنه يبذل مساعى لإقامة مباراة العودة أمام زيسكو باستاد القاهرة بكامل السعة الجماهيرية.

وأكد رئيس الزمالك أن نتيجة التعادل فوتت الفرصة على المتربصين والشامتين الذين كانوا ينتظرون هزيمة الفريق لمواصلة حربهم ضده وضد النادى، مؤكدا أنه لم يعر أمر هاشتاجات وبوستات مواقع التواصل الاجتماعى اهتماما، وأنه لم ولن يلتفت لقلة مأجورة تحارب الزمالك وأن رده العملى سيكون قاسيا على الجميع خلال الأيام المقبلة.

فيما وجه هانى زادة، عضو المجلس، رئيس البعثة الشكر للاعبى الفريق، مشيدا بالجهاز الفنى واللاعبين بعد تقديم مباراة جيدة وكان الفريق أقرب للفوز لكن التعادل نتيجة جيدة خارج ملعبنا، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا عند حسن ظن الجميع بهم معربا عن ثقته فى أن نقطة التعادل ستكون بوابة تأهل الفريق عن المجموعة. كما وجه رئيس البعثة الشكر لمرتضى منصور رئيس النادى والذى كان على تواصل دائم مع البعثة طول الوقت وكذلك وجه الشكر للسفارة المصرية والسفير أحمد مصطفى على دورهم مع البعثة طوال فترة إقامتها بزامبيا. يأتى هذا فيما منح المدير الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين بعد رحلة السفر الشاقة التى استغرقت 12 ساعة من زامبيا إلى زيمبابوى إلى أديس أبابا إلى القاهرة على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء والتى سيشارك فيها عبدالله جمعة بعد تماثله للشفاء وتأكد مشاركته أمام أسوان فى مباراة الخميس المقبل بالدورى والتى أعلن الجهاز الفنى حالة الطوارئ استعدادًا لها.