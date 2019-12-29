شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: أسعى لتصحيح علاقة اللاعبين بالجماهير المحبطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الجديد، إن مهمته هى إصلاح العلاقة بين النادى وجماهيره المحبطة، من الأداء المتواضع فى الأشهر الماضية.

وتراجع أرسنال للمركز 11، وهو أسوأ مركز له بعد منتصف الموسم فى تاريخ الدورى الممتاز، ولم يفز بملعبه فى خمس مباريات منذ تغلب (1-0) على بورنموث، فى بداية أكتوبر الماضى.

ووصل غضب الجمهور إلى الذروة، بعد توجيه صيحات استهجان ضد القائد جرانيت تشاكا، عند استبداله فى مباراة أمام كريستال بالاس، وكشف وكيله أنه يتطلع للانتقال إلى هيرتا برلين، الشهر المقبل.

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وأبلغ أرتيتا الصحفيين «نأمل تغيير هذه الروح السلبية، يجب أن أقنع اللاعبين أولًا، وإذا تحقق هذا فسنقنع الجماهير، وأعتقد أن هذا مهم جدا فى عملى».

وأضاف «يتوقع الجمهور الكثير منا ويجب أن نمنحهم المتعة، ونسعد حياتهم.. عندما نفوز سيتحسن الوضع لأنهم سيشعرون بالسعادة، إنها مسؤوليتنا، ويجب أن نبذل كل جهد لتحقيق أهدافنا».

وأضاف المدرب الإسبانى «كنت سعيدا بالطريقة التى عامل بها الجمهور اللاعبين أمام بورنموث.. ذهب اللاعبون لتحية المشجعين بعد المباراة، وكنت سعيدا بذلك، لأننا نحتاج لهذا التواصل، ونحتاج للبناء على هذا تدريجيًّا، لأن هذا مصدر قوتنا». فيما تلقى أرسنال خبرًا سيئًا مع بداية تحركاته لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذكرت شبكة «سكاى سبورت ألمانيا» أن نادى باير ليفركوزن أحبط محاولات أرسنال لضم مهاجمه كيفن فولاند فى الميركاتو الشتوى المقبل.

كانت تقارير صحفية قد أفادت بأن المدرب الإسبانى مايكل أرتيتا قد وضع المهاجم الألمانى على رأس قائمة أولوياته، لتعزيز قوة المدفعجية فى النصف الثانى من الموسم الحالى. يأتى ذلك مع تبقى 18 شهرًا على نهاية عقد صاحب الـ27 عامًا مع النادى الألمانى، مما يدفع ليفركوزن لبيعه سريعًا، بدلًا من رحيله مجانًا بنهاية الموسم القادم، رغم ذلك، يطمح ليفركوزن لتمديد عقد فولاند خلال الفترة المقبلة، رافضين التخلى عنه مطلقًا للنادى اللندنى.