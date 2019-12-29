تشيلسي يحسم ديربي لندن في اللحظات الأخيرة أمام أرسنال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

حقق تشيلسي فوزاً غالياً على أرسنال بهدفين لهدف في قمة مواجهات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي إستضافها ملعب الإمارات.



جاء هدف الجانرز في الدقيقة 14 من عمر المباراة، بواسطة الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي استغل تمريرة المدافع كالوم تشامبرز.

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وانتظر البلوز حتى الدقيقة 83 لتسجيل الهدف الأول عبر جورجينيو، تلاه هدفاٌ مباغتاً لتامي أبراهام في الدقيقة 87.

جاءت المباراة حماسية من الطرفين، وغلبت عليها الخشونة من الطرفين، الأمر الذي جعل حكم المباراة يشهر 9 بطاقات صفراء بواقع 4 بطاقات لتشيلسي و 5 لأرسنال.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي للنقطة 35 في المركز الرابع، بينما يظل رصيد أرسنال عند النقطة 24 ويتراجع للمركز الثاني عشر.