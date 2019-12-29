سيدتان تزاحمان 742 رجلا على جائزة المزاين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نافست سيدتان من الإمارات 742 رجلا من 5 دول في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل بنسختها الرابعة التي تجري فعالياتها في صياهد رماح، والسيدتان هما شيخة ذياب سيف آل نهيان، وفاطمة سالم مبارك الراشدي، إذ تعد مشاركة السيدات في الجائزة هذا العام الثانية بعد مشاركة الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن في النسخة الثالثة، بعدد من الفرديات في لون المجاهيم، فئة الفردي دق وجل.

تحد سعودي إماراتي

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ستكون منافسات المجاهيم (جل - دق)، مشتعلة بين السعوديين والإماراتيين، حينما يستعرض اليوم أمام لجنة التحكيم 8 إماراتيين و5 سعوديين 16 فردية في فئتي (جل - دق).

وينافس السعودي فرج المري وحيدا في منافسات «الدق» وسط 6 إماراتيين، فيما يبرز الأمير خالد بن عبدالرحمن وحمد المري في منافسات «الجل» حيث يشارك كل منهما بفرديتين.

الملاك المشاركون في فئة الفردي (دق/ مجاهيم):

الإماراتي سيف المزروعي (فرديتان)

الإماراتي محمد المنصوري

الإماراتي سعيد الفلاحي

الإماراتي خلفان المزروعي

الإماراتي سهيل العامري

الإماراتي حمد المري

السعودي فرج هادي المري