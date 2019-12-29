أحزان الأهلي والهلال تسعد النصر والوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة لعبت نتائج منافسات الجولة الـ13 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي اختتمت أمس الأول لمصلحة النصر، حيث واصل تربعه على الصدارة وبدا مرتاحا في ظل تعثر الهلال بالتعادل مع الحزم والأهلي بالخسارة من الشباب. كما استفاد الوحدة من خسارة الأهلي وبقي وصيفا. أرقام من الجولة: شهدت الجولة تسجيل 18 هدفا خلال 8 مباريات، 6 منها انتهت بالفوز واثنتان بالتعادل

تمكن النصر من الوصول إلى النقطة الـ29 في المركز الأول بعد فوزه على الفيحاء 4 ـ 1

تقدم الوحدة إلى المركز الثاني بـ24 نقطة بفوزه على الفيصلي 1 ـ 0

أحكم مهاجم النصر حمدالله قبضته على صدارة الهدافين بتسجيله 3 أهداف في الفيحاء رفع بها رصيده إلى 10 أهداف تعطل الأهلي بخسارته من الشباب التاسع وبقي ثالثا برصيد 23 نقطة تقدم أبها إلى المركز الرابع بفوزه على جاره ضمك 3 ـ 2

أنقذ الإيطالي جوفينكو فريقه الهلال من الخسارة أمام الحزم بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع

أنقذ العائد للمشاركة عبدالرحمن الغامدي فريقه الاتحاد من الخسارة أمام الفتح بإدراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع

تأزم وضع ضمك باستمراره في مؤخرة الترتيب برصيد 7 نقاط فقط أرقام من الجولة.



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