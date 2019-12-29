الهلال يبحث عن صحوة بمؤجلة العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يسعى الهلال إلى التفوق على ظروفه ومحاولة اللحاق بركب المقدمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستضيف العدالة اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بسبب مشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا.

الفريق الهلالي عانى بسبب عامل الإرهاق من التغلب في لقاء الحزم الماضي بعدما لحق بنتيجة التعادل بهدف لمثله.

ويمر الهلال بمرحلة عدم توازن نتيجة الإصابات ومعاناة اللاعبين من الإرهاق بعد أن خاضوا مشاركات متتالية بدءا بدوري أبطال آسيا الذي توج الفريق بلقبه مرورا بمشاركة 8 لاعبين دوليين مع المنتخب في بطولة الخليج الـ24، وكذلك خوض بطولة كأس العالم للأندية دون فواصل زمنية.

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وظهر الإرهاق على الفريق من خلال تعثره بالتعادل مع الحزم الخميس الماضي، في الجولة الـ13.

ويسعى الهلال صاحب الـ21 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة (العدالة والأهلي والفيصلي) إلى مغادرة المركز السابع والبحث مجددا عن سكة تعيده للصدارة التي يسيطر عليها النصر برصيد 29 نقطة من خلال تحقيق فوز مهم اليوم رغم الغيابات المتمثلة في كارلوس إدواردو وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وحسن كادش وعمر خربين ومحمد البريك الذي لم تحسم مشاركته رسميا، فيما يستعيد خدمات لاعب الوسط المؤثر سالم الدوسري.

أما العدالة فهو الآخر يعاني من الضغط النفسي نتيجة تراجع نتائجه وتلقيه هزائم متتالية كان آخرها أمام الرائد 0-1. ويحتل العدالة المرتبة قبل الأخيرة في سلم الدوري برصيد 8 نقاط.

ويفتقد العدالة إلى خدمات لاعبيه عبدالله اليوسف وخالد الدبيش؛ لارتباطهما مع المنتخب الأولمبي، والحارس التونسي أيمن المثلوثي؛ لإصابته.